استشهاد فلسطينيين وإصابة 70 من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال

أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد شخصين وإصابة أكثر من 70 من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال قرب "محور موراغ" جنوبي خان يونس.

وفي وقت لاحق؛ سجّلت مستشفيات قطاع غزة حالتَي وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهما طفل وذلك بحسب ماصرحت به وزارة الصحة الفلسطينية – غزة .

وأشارت الوزارة إلى أن عدد ضحايا المجاعة ارتفع إلى 159 شهيدًا، منهم 90 طفلًا.

وكانت مصادر طبية فلسطينية في وقت سابق أفادت بإستشهاد 13 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة آخرين بغارات استهدفت خيام نازحين ومنزلا في قطاع غزة .

وفي تصريحات سابقة، كشف المدير العام لوزارة الصحة في غزة في تصريحات إعلامية له أن هناك 1300 شهيد قضوا في “مصائد الموت” برصاص قوات الاحتلال، مؤكدا أن هناك مجازر ترتكب بالجملة بسبب آلية توزيع المساعدات.