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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات بطائرات أوكرانية بدون طيار تقتل ثلاثة أشخاص في روسيا

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

قال حكام مناطق في روسيا يوم السبت إن ضربات جوية أوكرانية بطائرات بدون طيار قتلت ثلاثة أشخاص وأصابت اثنين آخرين خلال الليل في غرب البلاد.

وقال حاكم المنطقة أوليج ميلنيشينكو عبر تطبيق تيليجرام: إن امرأة قتلت وأصيبت اثنتان في هجوم على مؤسسة في منطقة بينزا.

حيث توفي رجل مسن إثر سقوط حطام طائرة مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق في منزل بمنطقة سامارا، وفقًا للحاكم فياتشيسلاف فيدوريشيف. 

 وفي منطقة روستوف، لقي حارس في منشأة صناعية حتفه إثر هجوم بطائرة مسيرة وحريق، وفقًا للحاكم بالإنابة يوري سليوسار.

وكتب سليوسار على تليجرام: "صد الجيش هجومًا جويًا ضخمًا خلال الليل"، قائلاً إنه تم تدمير طائرات بدون طيار في سبع مناطق.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 112 طائرة أوكرانية بدون طيار فوق الأراضي الروسية بين ليل الجمعة وصباح السبت، بما في ذلك 34 فوق منطقة روستوف.

وفي منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط شرق أوكرانيا، أسفرت هجمات بطائرات روسية بدون طيار خلال الليل عن إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بالمباني والمنازل والمركبات، بحسب حاكم المنطقة سيرجي ليساك.

أعلنت القوات الروسية تحقيق مكاسب في دنيبروبيتروفسك، معلنةً مؤخرًا سيطرتها على قريتين - في إطار ما وصفه تحليل وكالة فرانس برس لبيانات معهد دراسات الحرب الأمريكي بـ"التقدم المتسارع" لموسكو في يوليو. وتنفي كييف أي وجود روسي في المنطقة.

الدفاع الجوي روسيا ضربات جوية أوكرانية أوليج ميلنيشينكو بينزا الجيش القوات الروسية

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