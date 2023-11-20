رد 60 ألف جنيه.. تفاصيل قرعة الحج 2024 بعد الإعلان عن الفائزين

تصدرت محركات البحث على جوجل ومواقع السوشيال ميديا قرعة الحج وشروطها ومعرفة كافة التفاصيل حولها بعدما أعلنت وزارة السياحة والآثار أنها ستجرى قرعة إلكترونية علنية لاختيار نحو 23 ألف مواطن للفوز بفرصة الحج من بين المتقدمين لبرامج الحج السياحي لهذا العام، وذلك يوم 6 يناير 2024 الموافق يوم 24 جمادى الثانى من العام الهجري الحالي.

وفي ضوء اتجاه الدولة نحو الرقمنة الحديثة وادخال التكنولوجيا فقد أعلنت وزارة الداخلية عن انتهائها من إجراء مراسم قرعة الحج العلنية لعام 2024 على مستوى الجمهورية وجرت بدون تدخل بشرى باستخدام الحاسب الآلى فضلا عن تخصيص نسبة 3% لكبار السن.

60 ألف جنيه ترد في هذه الحالة

على مدار 6 أيام نفذت وزارة الداخلية مراسم القرعة حسب الجدول الزمنى لإجراء مراسم قرعة الحج فى المحافظات وإنتهت باعلان أسماء الفائزين لهذا الموسم.

وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ المواطنين الذين لن يوفقوا في قرعة الحج السياحي التى ستجري مطلع العام المقبل سيتم رد مبالغ جدية الحجز التي دفعوها عند تسجيل الأسماء، والمقدرة بنحو 60 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم، و20 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية (البري- الاقتصادى طيران) وذلك بعد نحو شهر من إجراء القرعة.

الاوراق المطلوبة من الفائزين فى قرعة الحج 2024

يتقدم الفائز بحج القرعة لهذا العام لقسم أو مركز الشرطة التابع له ببعض المستندات قبل السفر:

جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة.

ويُراعى تسليم جواز الســـفر الدولى المميكـــــن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.

وسيتم رفض إستلام جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - إختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

ـ صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

ـ صورة + أصل (للإطلاع) من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات (كوفيد – 19) المُعتمدة دوليًا فى وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة فى خلال (6) أشهر قبل السفر.

ـ البطاقـــة الصحيـــة الصـادرة من وزارة الصــحة والسكان المصرية سارية المفعول والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الإلتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (135 ACYW) وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (3) سنوات أو أى تطـعيمات أخرى تُقررها وزارة الصــحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى.

ـ تقرير طبى مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصريــة المُعلــن عنها موضـــح به حالته الصـــحية تفصـــيلًا، وأنــه مُعافـى مــن الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التى تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج.

ـ ما يُستجد من أى إشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن.

ـ فيش حج مميكن لكل فائز بقرعة الحج.

ـ بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم (إن وجــدوا) ممــن هـم فــى سن التجنيد ويُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر وتقـوم مناطق التـجنيد بصـرف (تصاريح سـفر مـؤقـتة) بموجـب خطاب موجه من المـركز أو قسم الشــرطة لمنطقة التجنيد يُقـدم للجهـة الأخيرة بمعرفــة المواطــن الفائز بقرعة الحج هذا العام.

ـ (3) صور شخصية حديثة وواضحة مقاس (4×6) مع مراعاة الآتى (ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون- طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70% أو 80% من الصورة - مُراعـــــاة عدم إرتداء الرجـــال أغطـية الرأس البيضـــاء وبالنسبة للسـيدات عدم إرتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصــورة).

ـ تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

ـ شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

حالات يحظر فيها السفر لاداء فريضة الحج لعام 2024

يحظر سفر لأداء مناسك الحج لعام 1445 هـ / 2024 م، وذلك نظرا لعرضة هؤلاء لمخاطر العدوى وفقًا للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية وهم:

مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى

مرضى تَليف الرئة

حالات السمنة المفرطة المرضية

الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب , الأوعية الدموية, التليف الكبدي , الأورام"

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة

الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المُعتمدة

نسبة كبار السن فى قرعة الحج 2024

وزارة الداخلية خصصت نسبة الـ 3 % من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنًا ومرافقيهم بكل مديرية على حده، وذلك فى ضوء قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1445 هـ / 2024 م.

وتقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازليًا حسب السن لكل مديرية على حده، ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية ويدرج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة، مع مراعاة إدراج كبير السن أولًا على البوابة المصرية الموحدة للحج كحاج أصلى "مقدم الطلب" ثم يدرج تباعًا المرافق له.

وكشفت وزارة الداخلية، فى حالة تقديم طلب حج زوجى كلاهما من كبار السن (70 عاما فأكثر) أو مــن ذوى الهــمم على سـبيل الاستثناء.. فيُشــترط اصـــطحابهما لمُرافــق واحد فقـــط مـن الأقــارب حتى الــدرجة الرابعــة شريطـــة تمتعـه بحالة صحية جـيدة ليكون قادرًا على رعايتهما مـــن الناحية الصحية والعمرية (أقل مـن 70 عاما) وتُطبق شــروط الاستثنــاء الســـابق ذكرها عليه ويتم مناظرة المرافق من مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية - أو من يُنيبه - عقب الفوز بقرعة الحج، وفى حالة عدم توافر الشروط حال مناظرته يتم استبداله بمرافق بديل.

كتاب الحج والعمرة لتقديم النصائح والإرشادات

وحرصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية بنشر كتاب الحج والعمرة الصادر عن دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والبوابة المصرية الموحدة للحج على موقع الوزارة الإلكترونى لتقديم النصائح والإرشادات للحجاج والمعتمرين.

وأكدت وزارة الداخلية، أن ذلك يأتي في إطار الإهتمام ورعاية حجاج بيت الله الحرام وتزامنًا مع بدء موسم الحج لعام 1445هـــ..