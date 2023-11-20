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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير| فنلندا تغلق المعابر الحدودية مع روسيا.. وموسكو تصدر تحذيرات مرعبة

روسيا وفنلندا
روسيا وفنلندا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أنها قدمت احتجاجا لسفير فنلندا في موسكو، جراء إغلاق سلطات بلاده للمعابر الحدودية الأكثر استخدامًا مع روسيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، إن إغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية مع روسيا ينتهك حقوق ومصالح عشرات الآلاف من مواطني روسيا وفنلندا.

وأضافت الخارجية الروسية، أن قرار فنلندا بإغلاق نقاط العبور الحدودية يعد قرارا استفزازيا ويتماشى بشكل واضح مع محاولات زيادة توتر العلاقات بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيانها، إن فنلندا اتخذت قراراً متسرعاً بإغلاق المعابر الحدودية دون التشاور مع روسيا.

وفي وقت سابق، صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، بأن روسيا لم تهدد فنلندا أبدا في التاريخ الحديث.

واضاف بيسكوف، أنه لم يكن لدى الدولة أي سبب للمواجهة، لكن الفنلنديين اختاروا هذا المسار، وهذا خطأ كبير.

وقال بيسكوف: "روسيا لم تهدد فنلندا في التاريخ الحديث، لم يكن لدينا أي سبب لأي مواجهة، والآن اختاروا هذا المسار من وجهة نظرنا، هذا خطأ كبير".

وأكد بيسكوف، أن روسيا "كانت لها دائمًا علاقات استثنائية مع الفنلنديين، بالمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل".

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