فنلندا تمنع دخول السيارات الروسية إلى البلاد |تفاصيل

أعلنت وزيرة خارجية فنلندا إيلينا فالتونين، اليوم الجمعة، أن فنلندا قررت منع دخول السيارات المسجلة في روسيا اعتبارًا من غدا السبت.

وقالت فالتونين في مؤتمر صحفي، إن فنلندا ستمنع دخول السيارات المسجلة في روسيا إلى البلاد وسيكون ذلك محظورا، لافته إلى أن فنلندا مستعدة لتوسيع العقوبات ضد روسيا.

وأشارت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلى أن الحظر لن يشمل سيارات الدبلوماسيين الروس والمواطنين الروس الذين يدخلون البلاد لأسباب إنسانية.

وفقًا للقانون الذي قدمته المفوضية الأوروبية في 8 سبتمبر، يُحظر استيراد البضائع المدرجة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 833/2014 من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن الغرض المقصود - والذي يشمل السيارات ذات العدد الإجمالي للمقاعد أقل من 10.

وشددت المفوضية الأوروبية على أنه لا فرق بين ما إذا كانت السيارات مخصصة للاستخدام الخاص أو التجاري.

كما تشمل القائمة مجموعة واسعة من السلع، من الهواتف المحمولة وأجهزة التسجيل إلى الحقائب والملابس ومعجون الأسنان والشامبو وغيرها من مستلزمات النظافة.