محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لتعظيم مواردها والاستغلال الأمثل لها

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، برئاسة اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لزيادة موارد المحافظة من الإعلانات وكيفية الاستفادة منها، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.



وأكد " مختار " ضرورة تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، مشيراً إلي أننا جميعاً نعمل من أجل خدمة المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم.



ووجه "المحافظ" بالطرح الفوري لشارع الجمهورية وشارع المشاية السفلية بنطاق حي شرق وغرب المنصوره أمام شركات الاعلانات من خلال مزايدة علنية لتعظيم موارد الإعلانات وزيادة الدخل ، مشيراً إلي ضرورة البحث عن طرق جديدة لتعظيم موارد الإعلانات.



كما وجه "مختار" لمدير إدارة الإعلانات بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وسرعة حصر وتحديد الشوارع الرئيسية التي تصلح لوضع إعلانات بها بجميع المراكز والمدن وطرحها فوراً أمام شركات الإعلانات.



وأكد " المحافظ " أننا نعمل جميعاً من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمار وانشاء شركات متعددة.



كما أكد " المحافظ "دعمه الكامل لكافة الشركات الملتزمة بالشروط والضوابط القانونية حفاظاً علي موارد الدولة، لأن هذه الموارد يتم إعادة استغلالها مرة أخري في مشروعات خدمية للمواطنين.



حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للإعلانات المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان ، والمهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية ، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والأستاذة فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، والأستاذ محمد امين رئيس حي غرب المنصورة ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة، والمحاسب محمد البدوي مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة ، والمحاسب ياسر عنتر مراقب حسابات المحافظة ، والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني للمحافظ ، والمهندسه فريدة عبدالله مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة ، والمهندسة شيماء الصديق مدير الإدارة العامة للمرافق والبنية التحتية بالمحافظة .