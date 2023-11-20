لهذا السبب.. ارتفاع قياسي بأسعار السكر عالميا

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " ارتفاع قياسي بأسعار السكر عالميا.. ما السر؟".

وجاء في التقرير أن أسعار السكر ترتفع عالميًا وتصل إلي أعلى أسعار مسجلة منذ عام 2011.

وأوضحت القناة أن الارتفاع جاء عقب انخفاض الإمدادات العالمية، وبعد أن أضر الطقس الجاف بشكل غير معتاد، بالمحاصيل في الهند وتايلاند، وهما ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم.

وكشفت القناة، أن الهند وتايلاند، تعانيان من نقص في الأرز، والكثير من المواد الغذائية، وأن هذا هو السبب في تضخم الأسعار.

وأكدت القناة أن البرازيل تعتبر أكبر مصدر للسكر في العالم، ولكن إنتاجها لن يساعد إلا في سد الفجوات، حتى أواخر عام 2024.