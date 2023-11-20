عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لهذا السبب.. ارتفاع قياسي بأسعار السكر عالميا

السكر
السكر

 عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " ارتفاع قياسي بأسعار السكر عالميا.. ما السر؟".

txt

الأزمة انتهت| بشرى من التموين للمواطنين: انخفاض سعر كيلو السكر للنصف.. وتوفيره خلال هذه المدة

txt

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

وجاء في التقرير أن أسعار السكر ترتفع عالميًا وتصل إلي أعلى أسعار مسجلة منذ عام 2011.

وأوضحت القناة أن الارتفاع جاء عقب انخفاض الإمدادات العالمية، وبعد أن أضر الطقس الجاف بشكل غير معتاد، بالمحاصيل في الهند وتايلاند، وهما ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم.

وكشفت القناة، أن الهند وتايلاند، تعانيان من نقص في الأرز، والكثير من المواد الغذائية، وأن هذا هو السبب في تضخم الأسعار.

وأكدت القناة أن البرازيل تعتبر أكبر مصدر للسكر في العالم، ولكن إنتاجها لن يساعد إلا في سد الفجوات، حتى أواخر عام 2024.

 

السكر أسعار السكر الطقس الهند المواد الغذائية البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

«الصليبي الثالث» يطارده| رعب في الأهلي من تجدد إصابة أكرم توفيق.. ماذا حدث؟!

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

«المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة»: نشعر بالخجل ونطالب بوقف إطلاق النار في فلسطين

تسهيل دخول المصابين والمرافقين الفلسطينيين وإعفائهم من رسوم العبور.. شاهد

بيان عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن الاستهداف الإسرائيلي لـ المستشفي الإندونيسي

وزير التعليم: الثانوية العامة الجديدة ستهتم بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في مقرراتها

يونيسف: مطلوب وقف إطلاق النار في غزة فورا لإيصال المساعدات ودعم الأطفال

الساعات الأخيرة|البترول تحذر من مضاعفة فاتورة الغاز المنزلي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل اللازانيا زي المحلات

لن تتخيلوا شكل نجوي ابراهيم بعد اصابتها بالسرطان

في عيد ميلادها.. أسرار زواج هند صبري.. و25 صورة مثيرة للجدل

شاهد تطورات العروسة باربي.. تمارس حياة الأمومة مع أطفالها

فيديو

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ