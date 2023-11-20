بيان عاجل من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إنه يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا وإيصال المساعدات والإفراج عن المحتجزين وحماية المدنيين.

وأضاف جوتيريش، أنه يجب البحث في حل الدولتين فور انتهاء الحرب، لافتا إلى أنه على السلطة الفلسطينية أن تضطلع بدورها في غزة.

أشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أننا نشهد قتلا للمدنيين غير مسبوق وآلاف الأطفال قتلوا في غزة.

وعلى الجانب آخر، قال رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، إننا نتلقى تقارير مقلقة للغاية عن قتال عنيف مع اقتراب القوات الإسرائيلية من المستشفى الإندونيسي في شمالي غزة.

وأضاف رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “تعجز الكلمات عن وصف التهديدات الجسيمة التي تواجه الأطباء والمرضى والنازحين في المراكز الطبية في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل”.

وأشار تورك إلى أنه يجب الحفاظ على أمن المستشفيات والمدارس والملاجئ في غزة وعدم استخدامها كمواقع للقتال.