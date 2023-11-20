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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على القوات ومقاومة السلطات بقسم شرطة شبين القناطر

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها اليوم الدائرة الثالثة، بتأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على قوة أمنية بالأسلحة النارية، والشروع في قتل رقيبي شرطة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية للشهر المقبل للنطق بالحكم. 

تعود أحداث القضية رقم 1700 لعام 2014 جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم 348 لعام 2014 جنايات بنها، حيث قام المتهمون وعددهم 19 شخصا، بأنهم استعرضوا بالقوة والعنف ضد أفراد الشرطة المكلفين بمعاينة منزل المتهم في القضية رقم 6931 جنايات شبين القناطر، واستخدموا أسلحة نارية "فرد خرطوش وبندقية آلية" بقصد تخويفهم والتأثير على إرادتهم في فرض السيطرة عليهم.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا وبيتوا النية على قتل أحمد فتحي، ومصطفي ناصر في القضية رقم 6931 جنايات شبين القناطر، واعتراض من يقف في طريقهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية، وعندما شاهدوا رجال الشرطة أمام منزل الأخير فقاموا بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم، وذكر أمر الإحالة أن المتهمين، شرعوا في قتل رقيبي  شرطة.

وتابع أمر الإحالة، بأن المتهمين استخدموا القوة والعنف ضد موظفين عمومين وهما الملازم أول مصطفي الغزالي، وإطلاق أعيرة نارية صوبه وباقي أفراد القوة الأمنية، مما تسبب في إصابة رقيبي الشرطة من أفراد القوة الأمنية المشاركة.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين تسببوا في إتلاف سيارة الشرطة رقم 5814/11ب مملوكة لوزارة الداخلية كما هو مذكور في التحقيقات.

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