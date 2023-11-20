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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بتوجيهات من خادم الحرمين| ضخ استثمارات سعودية ضخمة في مصر.. تفاصيل المفاوضات مع حكومة القاهرة

مصر والسعودية
مصر والسعودية

زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصري.. التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واثمر هذا اللقاء عن عدة قرارات تخص زيادة الاستثمارات السعودية داخل السوق المصري، وذلك للتأكيد علي قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى استمرار التعاون والتكامل دوماً لخدمة القضايا المشتركة للبلدين.

حل مشكلات المستثمرين السعوديين

وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أنه بدأ مع توليه المسؤولية، التنسيق مع السفير السعودي بمصر، لحل العديد من مشكلات المستثمرين السعوديين، وتم قطع شوط كبير في هذه الملفات، مشيراً إلى استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.

 وتقدم الوزير السعودي بالشكر إلى رئيس الوزراء وحكومته والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين، باعتبارها رئيسة الوحدة الدائمة المُشكلة بمجلس الوزراء لهذا الهدف.

الاستثمارات السعودية مصطفى مدبولي مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة السعودي

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