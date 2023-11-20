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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

سلامة داود يهنئ رئيس جامعة عين شمس بمناسبة تعيينه

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يهنئ رئيس جامعة عين شمس بعد تعيينه

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر الدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاعي: المستشفيات الجامعية، وخدمة المجتمع، والدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والدكتورة أماني الشريف، المدير التنفيذي لاتحاد جامعات شمال إفريقيا؛ بزيارة إلى جامعة عين شمس، لتقديم التهنئة إلى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس الجديد.

وخلال الزيارة قدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى جامعة عين شمس بثقة القيادة السياسية وتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيسًا للجامعة.

وأبدى رئيس جامعة الأزهر استعداده للتعاون مع جامعة عين شمس ضمن منظومة: (تحالف جامعات القاهرة الكبرى) الذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم الإفادة من الكوادر البشرية بين جامعات القاهرة الكبري وبعضها البعض، طبقًا لتوجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

من جانبه رحب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بوفد جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والوفد المرافق له، وعبر عن شكره وامتنانه بهذه التهنئة الرقيقة من رئيس جامعة الأزهر تلك الجامعة العريقة التي تعد علامة من العلامات البارزة والمشرِّفة للدولة المصرية، مرحبًا بجميع أوجه التعاون بين الجامعتين في جميع المجالات، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور غادة فاروق حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس.

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رئيس جامعة الازهر جامعة عين شمس سلامة داود الأزهر

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