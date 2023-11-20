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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رغم قتـ له لـ400 طفل.. عائلة أخطر سفاح بالعالم تطلب استعادة جثمانه

أخطر سفاح بالعالم
أخطر سفاح بالعالم

في واقعة غريبة من نوعها على الإطلاق، طلبت عائلة مجرم والملقب بـ "أسوأ سفاح في العالم"، والذي قتـ ل واعتدى على ما يصل إلى 400 طفل، من السلطات الكولومبية استعادة جثته حتى يتمكنوا من الحزن على وفاته. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، ظلت جثة لويس ألفريدو جارافيتو عالقة في المشرحة لمدة 40 يومًا تقريبًا منذ وفاته في 12 أكتوبر.

وكان قبل وفاته، يقضي حكمًا بالسجن لمدة 1853 عامًا بتهمة قتل 132 ضحية شابة.

وذكرت الصحيفة انه تم القبض على جارافيتو في أبريل 1999 واحتُجز في الحبس الانفرادي في سجن لا تراماكوا في فاليدوبار بكولومبيا، بسبب مخاوف من أن سجناء آخرين قد يقتلونه.

 أخطر سفاح بالعالم

 وفي العام نفسه، اعترف بارتكاب جرائم مروعة تتمثل في اعتداء وتعذيب الأطفال والمراهقين في وطنه، وأدين بقتل 138 منهم.

تُرك جسد جارافيتو ليتحلل في الثلاجة طوال السنوات الماضية ما أثار انزعاج عائلته.

وكشف محامي العائلة، غابرييل ألفونسو بلتران، أن ابن شقيق جارافيتو قدم جميع المستندات اللازمة لإثبات علاقتهما حتى يتمكنوا من المطالبة بجثته. 

على الرغم من أنهم لم يكن لديهم ما يكفي من المال لتغطية جميع التكاليف، إلا أنهم كانوا يأملون في استلامه قريبًا حيث عرض عمدة المدينة المحلي دفع جميع نفقات الجنازة.

مجرم أسوأ سفاح في العالم طفل السلطات الكولومبية

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