مصر تستقبل 28 طفلا فلسطينياً من المبتسرين عبر معبر رفح.. صور

أفادت قناة القاهرة في نبأ عاجل منذ قليل، بأن مصر استقبلت 28 طفلا فلسطينياً من المبتسرين عبر معبر رفح.



وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، الاثنين، عبر معبر رفح البري، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويجرى حاليا نقل الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

إلى ذلك تمكنت بعثة ثانية مشتركة للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بقيادة منظمة الصحة العالمية، من إجلاء 31 طفلًا من مستشفى الشفاء في شمال غزة إلى مستشفى آخر في جنوب غزة.







