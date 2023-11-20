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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دخول معدات المستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة من معبر رفح

نقل الأطفال الخدج
نقل الأطفال الخدج من معبر رفح البري

انطلقت معدات المستشفى الميداني الأردني الي قطاع غزة حيث تم إدخالها اليوم الاثنين  عن طريق معبر رفح البري  محافظة شمال سيناء وتم ادخال40 شاحنة محملة بمعدات وأجهزة المستسفي  إلى قطاع غزة. 

ووصل إلى مدينة العريش الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد الأردني عن طريق  مطار العريش وعبر إلى قطاع غزة اليوم 17فني متكوع لترميب المستشفيات الاماراتي في قطاع غزة .
 

وخرج ٢٨ طفل  فلسطيني من الخدج للعلاج بمستشفي العريش العام  وبئر العبد  والقاهرة وكان في استقبالهم  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة،  واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

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رفح معدات مستشفي أردني غزة

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