إطلاق المشروع القومي لأخصائيي التأهيل والقياسات والتغذية الرياضية بسيناء

تطلق مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء ، المشروع القومي " لأخصائيي التأهيل والقياسات " و أخصائي التغذية الرياضية بسيناء ، وذلك للاستعانة بهم في مشروعات وزارة الشباب و الرياضة المختلفة ( المشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي )، وغيرها وكذا مراكز و وحدات الطب الرياضي بمحافظات الجمهورية و وفقا لمعايير علمية و ضوابط و إختبارات ، بشأن تفعيل التخصصات العاملة في مجالات الطب الرياضي

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستكمال منظومة البطل الرياضي و رعايته من مختلف الجوانب ،و ذلك في إطار حرص الدولة و مؤسساتها تجاه الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية و دمجها للعمل بالمشروعات القومية المختلفة المتعلقة برعاية الموهوبين رياضيا .

تحت إشراف الدكتور عادل رضوان وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الرياضة ، و الدكتور أحمد الشيخ وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية الطب الرياضي ، و بتوجيهات الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة .

كليات التربية الرياضية :



وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ان الشروط العامة للتقدم ه :-

أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية الرياضية " و الافضلية للحاصلين على درجات

الماجستير و الدكتوراة في مجالات التخصص من اقسام علوم الصحة الرياضية .

و أن يكون المتقدم على معرفة تامة بالوسائل التكنولوجية الحديثة و تطبيقاتها في المجال .

وأن يجيد اللغة الإنجليزية .

و أجادة استخدام الحاسب الآلي و مهارات البحث و التواصل باستخدام شبكة الانترنت

و الحصول علي دورات تدريبية معتمدة من جهات رسمية في مجالات التخصص

-وييمكن للمتقدمين المتخصصين من الجنسين .

- يمكن التقدم من جميع محافظات الجمهورية .

-و أن يكون المتقدم لائق طبيا

-كما يسمح بالتقدم علي تخصص واحد فقط وفقا للمؤهلات العلمية .





ويراعي ارسال المستندات المطلوبة على رقم واتس اب 01112926127 في موعد غايته يوم الخميس 23 نوفمبر ۲۰۲۳م .

