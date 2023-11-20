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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق المشروع القومي لأخصائيي التأهيل والقياسات والتغذية الرياضية بسيناء

اختبارات للتأهيل
اختبارات للتأهيل والقياس بسيناء

تطلق مديرية الشباب والرياضة  محافظة شمال سيناء ،   المشروع القومي " لأخصائيي التأهيل والقياسات "  و  أخصائي التغذية الرياضية بسيناء  ، وذلك للاستعانة بهم في مشروعات وزارة الشباب و الرياضة المختلفة ( المشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي )،  وغيرها وكذا مراكز و وحدات الطب الرياضي بمحافظات الجمهورية و وفقا لمعايير علمية و ضوابط و إختبارات ، بشأن تفعيل التخصصات العاملة في مجالات الطب الرياضي 

 

وذلك  في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة باستكمال منظومة البطل الرياضي و رعايته من مختلف الجوانب ،و ذلك في إطار حرص الدولة و مؤسساتها تجاه الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية و دمجها للعمل بالمشروعات القومية المختلفة المتعلقة برعاية الموهوبين رياضيا .

تحت إشراف  الدكتور عادل رضوان وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الرياضة ، و الدكتور أحمد الشيخ وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية الطب الرياضي ، و بتوجيهات الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة .

 

كليات التربية الرياضية :


وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء   ان الشروط العامة للتقدم ه  :-
أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية الرياضية " و الافضلية للحاصلين على درجات
الماجستير و الدكتوراة في مجالات التخصص من اقسام علوم الصحة الرياضية .
و أن يكون المتقدم على معرفة تامة بالوسائل التكنولوجية الحديثة و تطبيقاتها في المجال .
وأن يجيد اللغة الإنجليزية .
و أجادة استخدام الحاسب الآلي و مهارات البحث و التواصل باستخدام شبكة الانترنت
و الحصول علي دورات تدريبية معتمدة من جهات رسمية في مجالات التخصص

-وييمكن للمتقدمين المتخصصين  من الجنسين .
- يمكن التقدم من جميع محافظات الجمهورية .
-و أن يكون المتقدم لائق طبيا
-كما  يسمح بالتقدم علي تخصص واحد فقط وفقا للمؤهلات العلمية .
 
 

ويراعي ارسال المستندات المطلوبة على رقم واتس اب 01112926127 في موعد غايته يوم الخميس 23 نوفمبر ۲۰۲۳م .
 

 

 

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سيناء التخصصات الرياضية أخصائي المشروع

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