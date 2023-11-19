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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعطيل الدراسة في مدارس شمال سيناء غدا بسبب الأمطار

سحب مياه الأمطار
سحب مياه الأمطار من شوارع المدن بسيناء

أصدر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارا بتعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة غدا الإثنين؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة على مختلف مناطق المحافظة. 
 

تعليق الانتقالات

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء تعطيل الدراسة في جميع مدارس محافظة شمال سيناء، عدا الإدارات والدواوين، وتعليق الانتقالات إلا في حالة الضرورة.

وتشهد محافظ شمال سيناء موجة من الطقس السيئ وهبوب رياح باردة  وهطول أمطار أثرت على كل مناحي الحياة بالمحافظة.

 فيما رفعت المحافظة درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية والأمطار.

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