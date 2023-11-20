وزير التموين: توفير مخزون يكفي 3 أيام من الدقيق بكل مخبز

وجه علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وكذلك شركات المطاحن، بالتأكد من ضخ الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والقمح والدقيق بالمحافظات المعرضة للأمطار؛ لتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية والغذائية.

وأشار “المصيلحي”، إلى أن ضخ السلع بكميات كبيرة بالمخازن يأتي ‏لتجنب أي أزمات في السلع التموينية قد تحدث عند سقوط الأمطار بغزارة، ‏مؤكدا أن هذا الاجراء يتم اتباعه سنوياً مع موسم الشتاء.

وأضاف وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أنه وجه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بضخ مخزون ‏من الدقيق بكل مخبز يصل إلى 3 أيام بالمحافظات، مشيراً إلي أنه يتابع ‏يوميا ضخ السلع والدقيق للمخابز أيضاً.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، احمد ‏كمال، بأن وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بكل ‏مديرية تموينية لمتابعة الموقف السلعي والدقيق ايضاً والتواصل مع قطاع ‏الرقابة والتوزيع بكل جديد للتدخل حال حدوث أي طارئ.‏