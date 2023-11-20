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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خوارزميات فيسبوك| القصة الكاملة للمنشورات المنتشرة على التطبيق.. وهذه علاقة فلسطين بالأمر

خوارزميات فيسبوك
خوارزميات فيسبوك

خوارزميات فيسبوك.. انتشرت في الأيام الماضية منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قبل رواد السوشيال ميديا تفيد بأن تطبيق فيسبوك قام بتغيير في الخوارزميات مما جعل المنشورات لا تظهر أمام رواد السوشيال ميديا والمتابعين.

وزعم بعض رواد السوشيال ميديا أنه يوجد طريقة لتعديل خوارزميات فيسبوك الجديدة، وذلك حتي تصل كافة المنشورات التي يتم نشرها إلي كافة مستخدمي تطبيق فيسبوك، وربط بعض رواد السوشيال ميديا التعديل الجديد لخوارزميات فيسبوك لحجب المنشورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتضامن مع أحداث حرب غزة.

تعديل خوارزميات فيسبوك

وعن النص المنشور عبر حسابات متعددة لتغيير الخوارزميات، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء كالتالي: "أنا لم أكن مقتنعًا بالكلام لكن الفترة الأخيرة تأكدت أنه فعلا حقيقي، وهناك أصدقاء لم أعد أرى تدويناتهم إلا بالبحث عنها، فكان لابدّ من تعديل خوارزميّة الفيسبوك، لذلك قرّرت تعديلها، وفيما يلي كيفيّة تجاوز نفس الـ 25 صديقًا من الفيسبوك الّذين يقرأون لك".

وتابع المنشور: "لذا فضلًا أطلب مــنــك إذا قــرأت هــذه الـرّسـالـة أن تـتـرك لي تـعـلـيـقًـا سـريـعًـا ولـو كـلـمـة واحـدة فـقـط مـثـل: مـرحـبـًا.. شـكـرًا.. أو ما تريد قوله، وسيتمّ نشره في ملفّ أخباري، فيسبوك قرر أن يريني فقط الأصدقاء الّذين يختارهم هو، ولا نحتاج الى فيسبوك لاختيار أصدقائنا، ويمكننا تجاوز سياسته للضّبط والتّحكّم.. إنسخ هذا النّصّ وألصقه على حائطك حتّى تتمكّن من الاستمتاع بمزيد من التّفاعل مع جميع أصدقائك وجهات الاتّصال الخاصّة بك".

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