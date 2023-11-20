مدرب قطر: لقاء الهند صعب.. وهدفنا أن نكون الأفضل

قال البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب قطر لكرة القدم إن مباراة الهند في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 صعبة جدا.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، أضاف كيروش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «سعيد بوجودي في الهند، نحن متحمسون لهذه المباراة، وأعلم مدى صعوبتها وأهميتها للمنتخب الهندي لأنها على أرضه».

وأضاف: «منظومتنا تتطور يوماً بعد يوم، ولدينا الفرصة لتقديم صورة جيدة وممتازة عن المنتخب وهدفنا أن نكون الأفضل في الملعب، وأن نقدم أفضل كرة قدم؛ لأن ذلك سيتيح لنا المزيد من الفرص للتسجيل والفوز بالمباراة».

ومن جهته، قال حسن الهيدوس قائد منتخب قطر: «إن فريقه يرغب في مواصلة الانتصارات بعد الفوز في المباراة الأولى على أفغانستان وطوينا صفحة المباراة الماضية، وهدفنا هو حصد الثلاث نقاط في المباراة الثانية من التصفيات».

ويحل منتخب قطر ضيفاً على نظيره الهندي، الثلاثاء، في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الكويت وأفغانستان.

ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه في المباراة الأولى 8 - 1 على أفغانستان متفوقاً بفارق الأهداف على الهند التي فازت على الكويت 1 - صفر خارج ملعبها.