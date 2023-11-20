"تاريخ النهب الاستعماري لمصر".. جديد قصور الثقافة في سلسلة ذاكرة الكتابة

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب "تاريخ النهب الاستعماري لمصر"، للكاتب الإنجليزي چون مارلو، ترجمة د. عبد العظيم رمضان.

ويتضمن الكتاب 12 فصلا يتناول خلالهم المؤلف بالبحث والدراسة فترة مهمة من تاريخ مصر، وهي التي تقع بين احتلالين الفرنسي 1798 والإنجليزي 1882، حيث تعرضت البلاد لأخطر عملية نهب استعماري منظم عبر تغلغل استعماري مالي واقتصادي، ترتب عليه فيما بعد الاحتلال العسكري.



وتكمن أهمية هذا الكتاب أيضا في المادة العلمية التي اعتمد عليها الكاتب، والتي تتمثل بصفة أساسية في الأرشيف البريطاني العام، ومضابط البرلمان والأوراق الخاصة، والكثير من الدراسات العلمية التاريخية والاقتصادية.

الكتاب ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر برئاسة الحسيني عمران، في سلسلة "ذاكرة الكتابة" التي تعنى بنشر أبرز الأعمال الفكرية والثقافية والنقدية، وتصدر برئاسة تحرير د. أحمد زكريا الشلق، ومدير التحرير عماد مطاوع، وصدر عنها مؤخرا، كتاب "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس" للجبرتي، وكتاب "المصريون المحدثون" لإدوارد وليم لين.