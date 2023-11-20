مش هنعملك سوفت وير يعني|أمين الفتوى معلقا على رجل فقدت زوجته الثقة فيه

علق الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على زوج يعاني من فقدان الثقة لدى زوجته بسبب خطأ ارتكبه ثم تاب الله عليه، ولكن زوجته لن تسامحه على هذا الخطأ.

وقال الشيخ عبدالله العجمي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، للزوج، إن الأمر ليس سهلا، لأن الثقة إذا فقدت يصعب إعادتها في مدة بسيطة، وإنما تحتاج إلى وقت طويل.

وتابع أمين الفتوى قائلا لهذا الزوج (أنت الذي ضيعت ثقة زوجتك فيك، وهذه الثقة عودتها ليست سهلة، مش هنروح لتوكيل ولا بتاع محمول نقوله اعملنا سوفت وير يرجعلنا الثقة).

وأكد أن الزوجة هي نفس بشرية، تتألم وتستحق كثير من الوقت لإعادة هذه الثقة، والشفاء من هذا الألم، وعلى الزوج أن يصبر ويبذل جهد كبير لإعادة هذه الثقة لدى زوجته.

أسباب استقرار الحياة الزوجية

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن من أسبابِ استقرارِ الحياةِ الزَّوجيَّةِ أن يلتمسَ كلٌّ مِن الزَّوجين العذرَ لصاحبه، وأن يعينه قدر استطاعته، وأن يتغاضى عمَّا صغُر من عيوبه؛ مُستشعرًا مسئوليتَه تجاه الأسرة والأولاد بعيدًا عن الشِّجار والصَّخب والتَّلاوُم.

واستشهد مركز الأزهر، فى منشور له قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا يَفْرَكْ -لا يبغض- مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ». [أخرجه مسلم].

فى سياق متصل .. نصحت دار الإفتاء، أن يبتعد الزوجان عن مجرد التفكير في إنهاء العلاقة بالطلاق.

وأشارت الى أن هذا التفكير يمكن أن يتسبب في زوال الكثير من دوافعكما لتحسين العلاقة مع بعضكما، فاستثناء الطلاق من خياراتك سيدفعك للتركيز على حل خلافاتك مع زوجتك أو زوجك، ولا ينبغي أن يخطر ببال أحد الزوجين معنى الطلاق أو ذكره عند الخلاف، فلا هو يهددها بالطلاق، ولا هي تطلب منه الطلاق.

وتابعت: أن "النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «أَبْغَضُ الْحَلَال إِلَى اللَّه الطَّلاقُ»، وقَالَ عليه الصلاة والسلام: «أَيُّمَا امَرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ»، فاشغَلا أنفسكما بحل المشكلة وبمعرفة الأسباب ومعالجتها حتى تحفظا أسرتكما من التفرق والضياع.