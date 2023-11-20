عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك الدولي يمنح كينيا قرضا بقيمة 12 مليار دولار

البنك الدولي
البنك الدولي

أعلن البنك الدولي اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، منح كينيا قرضا بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاثة سنوات.

وقال البنك الدولي في بيان عبر موقعه الإليكتروني، أن كينيا تحصل الآن على نحو ملياري دولار من التمويل الميسر كل عام، وتبلغ الآن ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) معًا 8.3 مليار دولار أمريكي، منها 4.4 مليار دولار متاحة للصرف. 

وأضاف "تبلغ المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية 1.2 مليار دولار، وتشارك وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA) بنشاط في ضمانات بقيمة 424 مليون دولار تغطي قطاعات الطاقة والنقل والمالية والتكنولوجيا المالية والسياحة".

وأكد البنك الدولي التزامه بدعم كينيا في رحلتها لتصبح دولة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى بحلول عام 2030 وعلى مدى السنوات المالية الثلاث المقبلة (السنوات المالية 24-2026)، تتوقع المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير تقديم ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار بما في ذلك عمليات الصرف السريع، ومن هذا المبلغ، تقدر المؤسسة الدولية للتنمية بنحو 3 مليارات دولار و1.5 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 

وستقدم مؤسسة التمويل الدولية ما يقرب من مليار دولار من الاستثمارات، ويمكن أن تصل ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى نحو 500 مليون دولار. 

واختتم البنك الدولي بيانه بالقول إن الحزمة المالية الإجمالية الممنوحة لكينيا تبلغ 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهذا رهنا بموافقة المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على العمليات الجديدة، والعوامل التي قد تؤثر على قدرة البنك على الإقراض.

البنك الدولي كينيا قرض البنك الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

تحذيرات من ظاهرة النينو.. أول رد رسمي من الأرصاد الجوية حول دخولها مصر

الإسرائيليون ينقلبون على أنفسهم.. ابن نتنياهو يضع والده في مأزق ويحرجه

أسورة إلكترونية.. المرشح الرئاسي حازم عمر يقدم حلا بديلا للحبس الاحتياطي |فيديو

بعد انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد: عودة المعدلات الطبيعية للطقس في هذا الموعد

ما بين الحكمة والنبل.. حملة السيسي: سيرة أخلاقية سطرتها مواقف الرئيس| فيديو

عبر مصر.. الأردن يعلن وصول 24 مواطنا للبلاد بعد إجلائهم من غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

رفقة ابنتها.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها | شاهد

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ