البنك الدولي يمنح كينيا قرضا بقيمة 12 مليار دولار

أعلن البنك الدولي اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، منح كينيا قرضا بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاثة سنوات.

وقال البنك الدولي في بيان عبر موقعه الإليكتروني، أن كينيا تحصل الآن على نحو ملياري دولار من التمويل الميسر كل عام، وتبلغ الآن ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) معًا 8.3 مليار دولار أمريكي، منها 4.4 مليار دولار متاحة للصرف.

وأضاف "تبلغ المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية 1.2 مليار دولار، وتشارك وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA) بنشاط في ضمانات بقيمة 424 مليون دولار تغطي قطاعات الطاقة والنقل والمالية والتكنولوجيا المالية والسياحة".

وأكد البنك الدولي التزامه بدعم كينيا في رحلتها لتصبح دولة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى بحلول عام 2030 وعلى مدى السنوات المالية الثلاث المقبلة (السنوات المالية 24-2026)، تتوقع المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير تقديم ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار بما في ذلك عمليات الصرف السريع، ومن هذا المبلغ، تقدر المؤسسة الدولية للتنمية بنحو 3 مليارات دولار و1.5 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وستقدم مؤسسة التمويل الدولية ما يقرب من مليار دولار من الاستثمارات، ويمكن أن تصل ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى نحو 500 مليون دولار.

واختتم البنك الدولي بيانه بالقول إن الحزمة المالية الإجمالية الممنوحة لكينيا تبلغ 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهذا رهنا بموافقة المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على العمليات الجديدة، والعوامل التي قد تؤثر على قدرة البنك على الإقراض.