الإمارات ترفع إنتاجها النفطي في 2024.. تفاصيل

قالت شبكة بلومبيرج الأمريكية أنه من المتوقع أن يقوم أحد أكبر منتجي النفط في منظمة "أوبك" بزيادة الإنتاج في يناير المقبل.

توصلت الإمارات بالفعل لاتفاق يسمح لها بضخ المزيد من النفط.

وقد تقوم المملكة العربية السعودية بتمديد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً خلال العام الجديد.

وستزيد الإمارات مستهدف إنتاجها إلى 3.075 مليون برميل يومياً في يناير، أو نحو 135 ألف برميل يومياً أكثر مما ضخته الشهر الماضي.

حصلت أبوظبي على الامتياز في الاجتماع الأخير للمجموعة في يونيو، عندما قالت إن القيود المفروضة على حصص الإنتاج خلال فترة طويلة لم تأخذ في الحسبان زيادة الطاقة الإنتاجية التي قامت بها في السنوات الأخيرة.

ارتفعت أسعار النفط 4% يوم الجمعة وسط تقارير تفيد بأن تحالف "أوبك+" قد يدرس خفض الإنتاج بشكل أعمق عندما يجتمع في 26 نوفمبر.

