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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني يستنكر ازدواجية المعايير في التعامل مع أطفال غزة

فلسطين
فلسطين

ثمن الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذي ندد فيه بانتهاك القانون الإنساني والدولي في غزة،  مشيدا بموقفه ضد التهديدات و الابتزازات الإسرائيلية  والأمريكية، والتزامه بالقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة.

وقال مجدلاني في مداخلة عبر زوم لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور  أن عدد وفيات الأطفال في غزة يفوق ما ورد في أي من تقارير الأمم المتحدة عن الأطفال والصراعات المسلحة في السنوات السبع الماضية، مشيرا الي أن الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام لم يتجاوز عدد القتلى فيها ٧٠٠٠ قتيل ولكن في ٤٥ يوما تجاوز العدد الضعف في القصف الاسرائيلي على غزة حيث تجاوز ١٣٠٠٠ شهيد فضلا عن  ٦٠٠٠ مفقود تحت الأنقاض وأكثر من ٦٠٠٠ طفل شهيد.

وأشار الي أن اليوم يوافق يوم الطفل العالمي ولكنه عاد بأسوأ ما يكون على الطفل الفلسطيني فضلا عن تدمير المدارس، مستنكرا ازدواجية المعايير، حيث يعتبرون بوتين مجرم حرب لإنه نقل ٣٠ طفلا لأوكرانيا لكن لا يعتبر من يقتل ٦٠٠٠ طفل في غزة مجرم حرب.

وأوضح أن القضية الفلسطينية لم تجد في محكمة العدل الدولية الملاذ ولا  الملجأ الآمن لكي تحتمي من جرائم الاحتلال.

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