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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب سلة الأهلى: الخطيب كلمة السر في الفوز بكأس السوبر المصري

سلة الأهلي
سلة الأهلي

عبر طارق خيري، مدرب سلة سيدات الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على ‏حساب الجزيرة (72-43) مساء اليوم الإثنين.

وأوضح خيري في تصريحات رسمية، أن الفريق حقق اللقب عن جدارة واستحقاق، بعد أن فرض شخصيته من البداية، وتدارك الأخطاء التي وقعت خلال الفترة ‏الماضية، لينجح في التتويج ببطولة غالية.‏

وأشار: "الخطيب كان له دور كبير في تحفيز الجهاز الفني واللاعبات خلال جلسته الأخيرة التي أكد خلالها ثقته ‏الكبيرة في قدرات الجميع".
وشدد خيري على أن الأهلي سوف يبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة، من أجل الفوز بكل البطولات، وتعويض الجماهير عن ‏خسارة لقب دوري المرتبط.
وكان قد توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات»بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد أن نجح في الفوز على نظيره فريق الجزيرة، ‏في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.‏

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مطصفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من ‏بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل ‏الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة ‏‏72-43.‏

عقب نهاية المباراة احتفل الفريق بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق الفريق اللقب عقب مسيرة حافلة.‏

 

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