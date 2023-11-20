مدرب سلة الأهلى: الخطيب كلمة السر في الفوز بكأس السوبر المصري

عبر طارق خيري، مدرب سلة سيدات الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على حساب الجزيرة (72-43) مساء اليوم الإثنين.
وأوضح خيري في تصريحات رسمية، أن الفريق حقق اللقب عن جدارة واستحقاق، بعد أن فرض شخصيته من البداية، وتدارك الأخطاء التي وقعت خلال الفترة الماضية، لينجح في التتويج ببطولة غالية.
وأشار: "الخطيب كان له دور كبير في تحفيز الجهاز الفني واللاعبات خلال جلسته الأخيرة التي أكد خلالها ثقته الكبيرة في قدرات الجميع".
وشدد خيري على أن الأهلي سوف يبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة، من أجل الفوز بكل البطولات، وتعويض الجماهير عن خسارة لقب دوري المرتبط.
وكان قد توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات»بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد أن نجح في الفوز على نظيره فريق الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.
أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مطصفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.
تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 72-43.
عقب نهاية المباراة احتفل الفريق بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق الفريق اللقب عقب مسيرة حافلة.