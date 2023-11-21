وزير الشباب: أندية السكان تلعب دورا كبيرا في تمثيل قضايا الوعي المجتمعي

أكد وزير الشباب والرياضة، أن أندية السكان في مراكز الشباب بالمحافظات تلعب دورا كبيرا في تمثيل قضايا الوعي المجتمعي وتفاعل القيادة السياسية معه لتحقيق الأهداف المرجوة، موجهًا الشكر للشباب المصري على اهتمامه بقضايا الوعي داخل المجتمع، موضحا أن اهتمام الشباب من اهتمام الدولة لتحقيق وهم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 .



جاء ذلك خلال حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء الاثنين، ختام مهرجان الفنون المجتمعية "نواة التغيير" تحت شعار "فن من أجل التغيير" الذى نفذته الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة اتجاه، وبمشاركة كل من فرق "المحافظات" للفنون، وذلك بالمركز الاوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.



وانطلق حفل الختام بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيلم قصير عن فعاليات المهرجان والذي تضمن عدد من الندوات والمسرحيات والفقرات الفنية والغنائية والرياضية في عدد من أندية السكان في المحافظات مع انطلاق الدورة السادسة لهذا العام، وأعقبها كلمة منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والسيدة فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وكلمة كريم شاور مدير البرامج بمؤسسة اتجاه.



وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الحكومة المصرية تعمل دوماً وفق استراتيجية شراكة مع مختلف المؤسسات، وأن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع العديد من الجهات المعنية لرفع الوعي وتنمية المهارات لدي النشء والشباب، ومن تلك الجهات صندوق الأمم المتحدة للسكان والتي تربطنا به علاقة ممتدة، مشيراً إلي دورها الكبير معنا في مؤتمر الشبابي للمتغيرات المناخية، إضافة إلي التعاون معها في المشروعات التي تقدم للمجتمع والدولة المصرية.



كما أشاد وزير الشباب والرياضة بإبداعات الشباب المشاركين في مهرجان الفنون المجتمعية "نواة التغيير"، معربا عن أمله في أن يصبحوا محترفين في الفنون والمسرح في المستقبل القريب مع الدور الكبير الذي تلعبه برامج الوزارة في كافة المحافظات من الجنوب إلي الشمال.



من جهتها، قدمت فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعمه الدائم لقضايا السكان، معبرةُ عن سعادتها بالمشاركة في ختام مهرجان الفنون للعام التاسع على التوالي، مقدمةً الشكر والتقدير إلى جميع من ساهموا في تنفيذ المهرجان، قائلا "نلتقي قريبا في الدورة السابعة والعام العاشر على انطلاق المهرجان".



كما أضافت "مايير" أن الشراكة المثمرة مع وزارة الشباب والرياضة تعد أمراً في غاية الأهمية لتوعية الشباب بأهمية القضية السكانية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وخلال كلمتها، قالت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، "سعيدة بوصول هذا الحدث للعام التاسع على التوالي من مهرجان الفنون المجتمعية "نواة التغيير"، مشيرةً إلي أن الأيام الماضية شهدت عدد كبير من المسرحيات الفنية، وندوات التوعية وعدد من البرامج والمشروعات الفنية والرياضية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية".



وأضافت "جمال" الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي تولي اهتماما كبيرا بتنمية الأسرة المصرية بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرةً قمنا بتوسع المشروع وإنشاء ما يقرب من 431 نادي أندية السكان ونهدف خلال الفترة المقبلة للوصول إلى 600 ناد للسكان في جميع محافظات الجمهورية؛ للاستفادة منها في مراكز الشباب لتدريبات لتوعية المجتمع وتقديم خدمات لتمكين الشباب تمكين اقتصادي من خلال الوعي بقضايا المجتمع والتعبير من خلال المسرح والفنون المختلفة.



وفي ختام المهرجان، قام وزير الشباب والرياضة بتكريم المحافظات التي شاركت في أنشطة أندية السكان التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان داخل مراكز الشباب، والتي تعد مراكز للتوعية تستضيف أنشطة توعية مختلفة حول القضايا السكانية وتأثيرها على الشباب باستخدام أدوات مختلفة، وتمثلت المحافظات فى مديريات الشباب والرياضة بمحافظات، "أسوان، قنا، أسيوط، سوهاج، البحيرة، الفيوم، المنيا، بنى سويف، كفر الشيخ، القليوبية، البحر الأحمر، السويس، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، دمياط، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء".



وجاء تنظيم المهرجان ضمن مشروع رفع الوعي بقضايا السكان ومشروع الشئون الإنسانية للسيدات والفتيات من اللاجئين والمجتمع المستضيف التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتضمن برنامج المهرجان التوعية بالأساليب الترفيهية والفنون والتي تشمل الموسيقى والمسرح التفاعلي بهدف رفع الوعي بقضية العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقضايا تخص تنظيم الأسرة، وأهمية توظيف المسرح والفنون بشكل عام كأداة للتوعية بمختلف القضايا، وطرح رؤية مجموعات الشباب المشاركين كمتطوعين للمساهمة في مواجهة التحديات والمشكلات داخل مجتمعاتهم.