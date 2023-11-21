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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلغ 81 عاما.. بايدن أكبر رئيس يحكم أمريكا وسط مخاوف إعادة انتخابه

بايدن
بايدن

أتم الرئيس الأمريكي جو بايدن 81 عاما يوم الاثنين، وهو إنجاز لفت الانتباه إلى كونه أكبر شخص سنا على الإطلاق يشغل المكتب البيضاوي، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن الأمريكيين يشعرون بالقلق من أنه كبير في السن بدرجة لا تسمح له بالمنصب الذي يسعى لإعادة انتخابه.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين إن بايدن وعائلته سيحتفلون بعيد ميلاده في وقت لاحق من هذا الأسبوع بكعكة جوز الهند عندما يجتمعون لقضاء عطلة عيد الشكر في جزيرة نانتوكيت.

خاطب بايدن أولئك الذين يشعرون بالقلق من أنه أكبر من أن يتحمل قسوة البيت الأبيض بروح الدعابة ومحاولة لإقناع الناخبين بأن عمره وخبرته التي تزيد عن نصف قرن في الحياة العامة تشكل رصيدا في معالجة مشاكل أمريكا.

وفي حفل أقيم يوم الاثنين للعفو عن تركيا في عيد الشكر الوطني، قال بايدن مازحا إنه لم يكن حاضرا في أول حدث من نوعه للديك الرومي قبل 76 عاما.

قال: 'أريدك أن تعلم أنني لم أكن هناك في المرة الأولى. كنت أصغر من أن أتمكن من اختلاق الأمر'.

وإذا أعيد انتخابه، فسيبلغ بايدن 86 عاما بنهاية فترة ولايته الثانية. 

وأنهى الجمهوري رونالد ريغان، صاحب الرقم القياسي السابق كأكبر رئيس للولايات المتحدة، ولايته الثانية التي استمرت أربع سنوات عن عمر يناهز 77 عامًا في عام 1989.

ويبلغ ترامب، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة بايدن في انتخابات 2024، 77 عاما.

وفي استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في منتصف سبتمبر، أعرب الناخبون عن قلقهم بشأن عمر بايدن ومدى لياقته للمنصب. 

وقال 77% من المشاركين، بما في ذلك 65% من الديمقراطيين، إن بايدن أكبر من أن يصبح رئيسًا، بينما قال 39% فقط إن بايدن كان حادًا عقليًا بما يكفي للرئاسة.

وبالمقارنة، قال 56% من المشاركين في الاستطلاع إن ترامب أكبر من أن يتمكن من تولي المنصب، بينما قال 54% إنه يتمتع بالذكاء الكافي للتعامل مع تحديات الرئاسة.

وعندما سئل جان بيير عن نتائج الاستطلاع، قال إن بايدن تمكن من تحقيق بعض الإنجازات التشريعية الكبرى ويجب الحكم عليه على أساس سجله، وليس عمره.

وقالت: 'وجهة نظرنا هي أن الأمر لا يتعلق بالعمر، بل يتعلق بتجربة الرئيس'. 'علينا أن نحكم عليه من خلال ما فعله، وليس من خلال أرقامه.'

إعادة انتخاب الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي جو بايدن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض

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