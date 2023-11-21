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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة صباحا على هذه الطرق.. الطقس ليلا مائل للبرودة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 18
العاصمة الإدارية 25 19
6 أكتوبر 26 18
بنهــــا 25 18
دمنهور 25 17
وادي النطرون 25 18
كفر الشيخ 24 17
المنصورة 25 17
الزقازيق 26 18
شبين الكوم 25 17
طنطا 25 17
دمياط 24 18 
بورسعيد 24 17
الإسماعيلية 25 18
السويس 26 18
العريش 25 17
رفح 24 16
رأس سدر 25 18
نخل 23 10
كاترين 22 08
الطور 26 19
طابا 23 20
شرم الشيخ 29 20
الإسكندرية 25 17
العلمين الجديدة 24 16
مطروح 25 15
السلوم 23 15
سيوة 23 12
رأس غارب 27 20
الغردقة 28 19
سفاجا 27 20
مرسى علم 28 21
شلاتين 28 22
حلايب 27 22
أبو رماد 28 21 
رأس حدربة 26 20
الفيوم 25 16
بني سويف 25 15
المنيا 26 14
أسيوط 26 14
سوهاج 26 15
قنا 26 17
الأقصر 27 17
أسوان 27 17
الوادي الجديد 26 15
أبوسمبل 27 17

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 31 22
المدينة 30 18 
الرياض 28 15
المنامة 29 23
أبوظبي 32 24
الدوحة 30 24
الكويت 25 14
دمشق 20 07
بيروت 23 17
عمان 17 09
القدس 18 12
غزة 24 15
بغداد 20 07
مسقط 30 25
صنعاء 25 11
الخرطوم 33 21
طرابلس 25 16
تونس 24 14
الجزائر 17 11
الرباط 22 11
نواكشوط 36 22

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 09 01-
إسطنبول 16 11
إسلام آباد 24 10
نيودلهي 26 12 
جاكرتا 34 25
بكين 13 02
كوالالمبور 31 24
طوكيو 17 07
أثينا 20 14
روما 19 10
باريس 12 05
مدريد 14 06
برلين 07 02-
لندن 11 06
مونتريال 01 05-
موسكو 05- 10-
نيويورك 08 02
واشنطن 11 02
أديس أبابا 25 11

الأرصاد شبورة شبورة كثيفة

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