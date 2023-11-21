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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب المنتخب السابق: انضمام فتوح وصبحي للمنتخب أمر عادي جدا

صدى البلد

أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق، أن هناك لاعبين سيكون لها دور مع منتخب مصر بعد كأس أمم إفريقيا، ومن بينها عمر فايد المحترف خارج مصر، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تواجد ياسر إبراهيم مع المنتخب الوطني أيضًا في الفترة الحالية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "دور المدير الإداري في منتخب مصر هو تسهيل الأمور الإدارية والتي تخص المعسكرات، وعندما يخرج بتصريح معين بالتأكيد يكون حصل عليه من المدير الفني، وإيهاب لهيطة من أفضل المديريين الإداريين الذين عملوا في المنتخبات".

وأضاف: "الجميع أشاد بقرار روي فيتوريا باستبعاد اللاعبين لأنهم لم يتدربوا بشكل جيد، ويجب غلق الملف والتركيز فقط مع استدعائهم للمعسكر القادم بشكل طبيعي، وإمام عاشور وحسين الشحات من اللاعبين المميزين في الأهلي، وطارق حامد لاعب محترف، ويجب أن يلتزموا مع ناديهم والمنتخب وتطبيق الاحترافية بحذافيرها".

وواصل: "استدعاء أحمد فتوح ومحمد صبحي لصفوف منتخب مصر بعد عقوبات نادي الزمالك أمر عادي، وسبق وانضم عصام الحضري رغم رحيله عن الأهلي إلى سيون السويسري، وعندما تكون الواقعة شديدة يتم رفع مذكرة لاتحاد الكرة ويحدث تحقيق ويتم إبلاغ الجبلاية بكل شئ، الزمالك طبق لائحته على اللاعبين والمنتخب ليس له علاقة بالأمر".

وأكد: "مواجهة الأهلي أمام ميدياما الغاني مهمة جدا، من أجل تدارك ما حدث في الموسم الماضي خلال دور المجموعات، والفريق حقق نتائج سيئة في البداية وصعد في النهاية بعد مواقف معينة منها إهدار اطهر الطاهر لاعب الهلال لركلة جزاء أمام صنداونز".

وأكمل: "كولر يمتلك لاعبين جاهزين منهم العناصر الدولية، والقوام الرئيسي جاهز لمواجهة ميدياما الغاني، ولا توجد أي أزمة لدى الجهاز الفني للأهلي بالنسبة للاعبين، ولكن أنتوني موديست لازال علامة استفهام، رغم أنه سجل هدف رائع في الجونة، لكن لازال مستواه بعيد ويفتقد اللمسة الأخيرة ولست مقتنع باللاعب الفرنسي حتى الآن".

وأتم: "الأهلي ضم موديست لموسم واحد بمقابل مالي كبير، وأتمنى أن يخيب الظنون ويتألق مع الفريق في المرحلة المقبلة".

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