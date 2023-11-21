خالد الغندور يفجرها: أحمد فتوح لن يجدد للزمالك

فجر خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، مفاجأة عن ملف تجديد عقد الظهير الأيسر للأبيض أحمد فتوح.



وقال الغندور في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد، مساء الاثنين "لا يمكن تجديد عقد فتوح مع الزمالك، وفتوح يرغب في إضافة سنتين في عقده بجانب السنة المتبقية، براتب إجمالي 160 مليون جنيه، ومن الصعب أن يلعب في مصر لناد غير الأهلي إذا رحل عن الزمالك".

وأفاد بأن "بيراميدز لا يريد التعاقد معه وقد أتم بالفعل تجديد عقد محمد حمدي ويملك كريم حافظ".

وأكمل أن "محمد حمدي هو الظهير الأيسر الأساسي لمنتخب مصر ولاعب ملتزم جدا، والأهلي هو النادي الوحيد الذي يستطيع سداد مقابل مادي كبير في لاعب دولي، وإذا تلقى فتوح عرضا خلال الميركاتو الشتوي فيجب على الزمالك بيعه والاستفادة ماليا".

وقال قائد الزمالك السابق: "الالتزام والعزيمة والإرادة تصنع النتائج، بيراميدز أقوى فريق في مصر خسر من الزمالك المهلهل، دون مدرب أجنبي، والقرار في النهاية يرجع لمجلس الإدارة، لكن نحن في مصر لا نملك مارادونا أو ميسي".