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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رحلة هي الأطول.. مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني لأستراليا على أحدث طائراتها

مصر للطيران
مصر للطيران

قامت مصر للطيران الناقل الوطني بتشغيل رحلة خاصة الي مطار ملبورن بدولة استراليا، وذلك لنقل المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم الي مطار الكويت لخوض مباراة ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وقد أقلعت رحلة الذهاب يوم الخميس الماضي  برقم MS3988 من مطار القاهرة الي مطار ملبورن في استراليا  في رحلة مباشرة استغرقت أكثر من 16 ساعة وهي تعد أطول رحلة تشغيل لمصر للطيران.

أسطول مصر للطيران

وقد تم تشغيل هذه الرحلة بأحدث الطائرات التي انضمت هذا الشهر لأسطول مصر للطيران من طراز البوينج B787-9 بحروف تسجيل SU -GFY سعة 309 راكبا  والمعروفة بطائرة الأحلام Dreamliner والتي تتميز بأعلي مستويات الراحة والرفاهية حيث تتميز مقاعد درجة رجال الأعمال وعددها ٣٠ مقعد بأنها آسرة منبسطة full flat bed توفر الراحة للاعبين  خاصة في الرحلات الطويلة.

كما أنها أقل ضوضاء وأكثر رحابة وجمالا من حيث الإضاءة والشاشات الترفيهية في مقصورتها من مثيلاتها مما يوفر الراحة النفسية للاعبين وقد فازت مصرللطيران بتشغيل هذه الرحلة الهامة بعد منافسة مع شركات عالمية منها الكانتاس الناقل الرسمي الأسترالي والقطرية وغيرها .

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