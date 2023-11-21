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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

محتار تجيب إيه..شاومي تتفوق على هواتف iPhone

محتار تجيب إيه..شاومي
محتار تجيب إيه..شاومي تتفوق على هواتف iPhone

شاومي هي شركة تقنية صينية معروفة بمجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة الذكية، مع التركيز على تقديم منتجات مبتكرة وبأسعار معقولة، اكتسبت شاومي شعبية للهواتف الذكية وأجهزة المنزل الذكي و الساعات الذكية وغيرها من الأدوات التقنية، وتتميز منتجات الشركة بأسعارها التنافسية وجودتها، مما يجعل التكنولوجيا متاحة لشريحة أوسع من الجمهور، كما ساهم التزام شاومي بتوفير خيارات ذات قيمة مقابل المال في نجاحها في مختلف الأسواق حول العالم.

 

التقرير المالي لشاومي للربع الثالث من عام 2023

 

أصدرت الشركة في وقت سابق اليوم تقريرها المالي للربع الثالث من عام 2023. وفقًا للتقرير، ارتفعت إيراداتها الإجمالية إلى 70.9 مليار يوان (9.92 مليار دولار)، وحققت ربحًا صافيًا معدلاً قدره 6 مليار يوان (840 مليون دولار)، مما يمثل نموًا سنويًا كبيرًا بنسبة 182.9٪. الجدير بالذكر أن شاومي حققت هامشًا إجماليًا تاريخيًا مرتفعًا بلغ 22.7٪ واحتياط نقدي غير مسبوق بلغ 127.6 مليار يوان (17.8 مليار دولار).

محتار تجيب إيه..شاومي تتفوق على هواتف iPhone 

يمكن أن يعزى جزء كبير من نجاح شاومي إلى استثمارها المستمر في الابتكار، وخاصة في البحث والتطوير (R&D)، والذي شهد زيادة سنوية بنسبة 22٪، ليبلغ 5 مليار يوان (700 مليون دولار). يدفع هذا الاستثمار استراتيجية شاومي الخاصة بـ "الناس، السيارة، المنزل" (People, Car, Home) ecosystem، حيث يكون نظام التشغيل Xiaomi HyperOS هو المحور الرئيسي. 

تم تطوير نظام التشغيل الجديد هذا على مدى سبع سنوات من قبل فريق يضم أكثر من 5000 مهندس، وهو مصمم لربط مليارات الأجهزة بسلاسة، مما يؤكد التزام شاومي ببناء نظام إيكولوجي شامل.

شهد قسم الهواتف الذكية لشاومي، وخاصة سلسلة Xiaomi 14، أيضًا نموًا ملحوظًا، حيث حقق هامشًا إجماليًا قياسيًا بلغ 16.6٪ وباع أكثر من مليون وحدة عند الإطلاق. 

بالإضافة إلى ذلك، برعت شاومي في قطاع إنترنت الأشياء والمنتجات الاستهلاكية، حيث حققت مستويات قياسية في الإيرادات بلغت 20.7 مليار يوان (2.8 مليار دولار) وهامش إجمالي بلغ 17.8٪.

يرتبط منصة AIoT الخاصة بها الآن بـ 699 مليون جهاز إنترنت الأشياء، وزاد المستخدمون النشطون شهريًا لتطبيق Mi Home بنسبة 16٪ ليصلوا إلى 84 مليونًا.

في سوق الهواتف الذكية العالمي، احتفظت شاومي بموقعها ضمن المراكز الثلاثة الأولى لمدة 13 ربعًا متتاليًا. كما شهدت أعمالها التجارية على الإنترنت ازدهارًا أيضًا، حيث بلغت إيرادات خدمات الإنترنت 78.125 مليار يوان (10.9) وهامش إجمالي ملحوظ بلغ 74.4٪.

إلى جانب التكنولوجيا والابتكار، تلتزم شاومي أيضًا بالممارسات الصديقة للبيئة، حيث تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040 واستخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100٪. وعلى الصعيد الاجتماعي، حصلت شاومي على تقدير كواحدة من أفضل أصحاب العمل العالميين في Forbes لمدة ثلاث سنوات متتالية وتواصل تقديم مساهمات كبيرة في الرفاهية العامة والتعليم من خلال مبادرات مثل مؤسسة شاومي للرفاهية العامة وبرنامج منحة شاومي الدراسية.

شاومي Xiaomi Xiaomi 14 Xiaomi HyperOS تقنية الفيديو الساعات الذكية التكنولوجيا Forbes

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