أسامة أبو المجد: ارتفاع الأسعار وصل لكل القطاعات.. وليس السيارات فقط

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن العالم يمر بأزمة ليس على مستوى السيارات فقط، ولكن إرتفاع الأسعار كان في كل القطاعات، حتى أنه وصلت للسجائر.

وقال أسامة أبو المجد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أن سعر السلعة يتحدد وفقا للعرض والطلب، مؤكدا أن عدد السيارات الموجود في مصر قليل، خاصة أن عام 2022 حدث فيه الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها تأير على حجم إنتاج السيارات على مستوى العالم وليس مصر فقط.

زيادة الموارد

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، أن إقتصاد الدولة قائم على الزراعة والصناعة، مؤكدا أنه لا بد من فتح مجال صناعة السيارات، سيساهم في زيادة الموارد.