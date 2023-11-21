رابطة تجار السيارات: عام 2024 يمكن أن يشهد بارقة أمل لخفض الأسعار

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن اغلب توكيلات صناعة السيارات العالمية لديها مصانع الأن في المغرب، بالرغم من التضخم الذي ضرب العالم والذي ساهم في رفع أسعار السيارات.

وقال أسامة أبو المجد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، إن عام 2024 من الممكن ان يعطي بارقة أمل في خفض الأسعار، ولكن لا بد من وجود جهود من الدولة للعمل على ذلك.



خريطة صناعة السيارات

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، أنه لا بد من توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات، لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وحتى تكون مصر ضمن الدول الموجودة على خريطة صناعة السيارات.

وأكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن العالم يمر بأزمة ليس على مستوى السيارات فقط، لان إرتفاع الأسعار شمل كل القطاعات، حتى وصلت إلى السجائر.

وقال أسامة أبو المجد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، إن سعر السلعة يتحدد وفقا للعرض والطلب، مؤكدا أن عدد السيارات الموجود في مصر قليل، خاصة أنه في عام 2022 الذي حدثت فيه الحرب الروسية الأوكرانية تأثر حجم إنتاج السيارات على مستوى العالم وليس مصر فقط.

زيادة الموارد

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، أن إقتصاد الدولة قائم على الزراعة والصناعة، مؤكدا على ضرورة فتح مجال صناعة السيارات، نظرا لإمكانية مساهمته الكبيرة في زيادة الموارد.