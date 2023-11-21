لمناقشة تدابير منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين| رئيس الوزراء أمام النواب بعد قليل

يناقش مجلس النواب فى جلسته البرلمانية التى ستنعقد بعد قليل، 16 طلب إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

يأتي ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، حيث إنه وفقا لجدول أعمال الجلسة، ستناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان.

من جانبه، قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب إحاطة لتوضيح التدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة بالاضافة الي الوقوف علي ماتم من مساعدات واسهامات التي قامت بها مصر اتجاه الاشقاء فى قطاع غزة.

وأضاف “رضوان” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه لم يكن الوحيد الذى قام بتقديم طلب إحاطة بشأن توضيح التدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة ولكن هناك عدد من النواب ايضا قام بتقديم طلبات احاطة فى هذا الشأن خاصة بعد مرافقة عددا من اعضاء مجلس النواب مقدمي طلبات الاحاطة لرئيس الوزراء فى زيارته لسيناء والعريش بالتحديد ومعبر رفح.