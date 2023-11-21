رئيس الوزراء في البرلمان للرد على طلبات إحاطة بشأن التهجير القسري

يشارك الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش 16 طلب احاطة موجه للرئيس مجلس الوزارء بشان التدابير والاجراءات التي تتخذها الحكومة لما يحدث من تهجير قسري للاهالي قطاع غزة.

ورحب رئيس مجلس النواب برئيس الحكومة ولسرعة تلبيتة الحضور للجلسة العامة واعلن جبالي القواعد والاشتراطات الخاصة بالجلسة العامة وأهمها أن لكل نائب من مقدمي طلبات الإحاطة 4 دقائق لعرض طلب الاحاطة وبعدها يتم قطع مكبر الصوت مباشرة.

وأعلن جبالي ، أنه لن يسمح اطلاقا للخروج عن موضوع الجلسة والخروج عن الإدارة الرقابية المقدمة من النواب وطلبات الإحاطة.

بعدما أعلن جبالي، القواعد والاشتراطات استدعي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، للوقوف علي المنبر والمنصة الخاصة بالرد علي الأدوات الرقابية.