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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو وهبة برفقة حنان مطاوع في أحدث ظهور

عمرو وهبه وحنان مطاوع
عمرو وهبه وحنان مطاوع

شارك  الفنان عمرو وهبة صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .


 

وظهر عمرو وهبه في الصورة برفقة الفنانة حنان مطاوع في أحدث ظهور لها ونالت الصوره اعجاب الجمهور .


 

جدير بالذكر انه انتهى من تصوير جميع مشاهد مسلسله الجديد جروب الدفعة  ليتفرغ بعدها لأعماله الجديدةالتىيخوضها خلال الفترة القادمة.

مسلسل «جروب الدفعة» هو الجزء الثالث من مسلسل «حكايات» لورشة «مصنع الحكايات» (هاني سرحان)،ويتكونمن 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم خصوصا في مرحلة ما بعد التخرج.


 

 «جروب الدفعة» من بطولة شيري عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، أحمد ماجد، بسمة داود، صفاءالطوخي،إيمان الشريف، وئام مجدي، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة دراميةوإشراف علىالكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، من إنتاج «سينرجي» وإشراف عام حسام شوقي، وإخراج محمدعبدالسلام.

المسلسل عرض أول حكايتين الأولى بعنوان «جروب العيلة» بطولة سميحة أيوب، أحمد سعيد عبدالغني، حنانسليمان،صفاء جلال، رشا مهدي، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، ومنير مكرم، سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبدالله،معالجةدرامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، إخراج منال الصيفي.

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