عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس خارجية النواب: نحن دُعاة سلام ونحذر من المساس بالأمن القومي المصري

النائب كريم درويش
النائب كريم درويش

أكد كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه في الفترة الأخيرة لا صوت يعلو فى كل منزل من منازل مصر سوى العدوان على غزة، وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ودعوات التهجير القسري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد أن التهجير القسرى جريمة بكل المقاييس وفقا للقانون الدولى، وكل من سكت فى المجتمع الدولى عن هذه الجريمة شريك فيها، كل من صمت عن انتهاكات إسرائيل وشجع على بناء المستوطنات فهو شريك فى الجُرم".

وقال رئيس اللجنة الخارجية بالبرلمان: نحن دولة سلام ونؤمن بالسلام ودعاة سلام، ولكننا في ذات نفس الوقت نحذر أن الأمن القومى المصرى لا يُمس، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن التصعيد المستمر سوف على السلام فى المنطقة بل وفي العالم بشكل عام".

وأضاف كريم درويش: هناك خطوط حمراء لا يسمح الشعب المصرى تخطيها، متابعا: "105 مليون مواطن مصرى خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، على استعداد للتضحية بأنفسهم جميعا من أجل حماية الأرض المصرية العزيزة".

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول من حذر مبكرا من فكرة التهجير القسرى، قائلا: الأمر مرتبط بحل الدولتين، ودائما نقول أن هذا هو الدور المصرى وقدر مصر الذى سجله التاريخ موجها التحية للشعب الفلسطينى الواعي والمدرك لمخططات التهجير.

وطالب رئيس مجلس الوزراء، بكشف التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسرى، قائلا: الموضوع يخص كل المصريين ، وفلسطين قضية رأى عام، ومن حق كل مصرى أن يطلع على جهود الحكومة وأن يعلم الجهود المبذولة".

التهجير القسري النواب مجلس النواب الخارجية رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

الأهلي ينافس على جائزة أفضل نادي في العالم.. تفاصيل

نداء عاجل من حزب الله اللبناني للدول الغربية

ترشيحاتنا

وزير العدل: بدأنا العمل بمنظومة تجديد الحبس عن بعد في 13 محكمة ابتدائية

ننتظر رد الاحتلال .. بيان عاجل مكن حماس بشأن تفاصيل الهدنة برعاية مصرية قطرية

أسعار سوبارو كروس تريك الجديدة بالسوق المحلي

العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب سوريا

جبالي: موقف النواب يتماشى مع رؤية الدولة في دعم القضية الفلسطينية

أوامر صهيونية جديدة لسكان شمال غزة: توجهوا للجنوب فورا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ