105 ملايين مصري على قلب واحد| جلسة تاريخية لـ “النواب”.. هذه مخططات الاحتلال.. والتهجير القسري جريمة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء الموافق 21 من نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتشهد الجلسة العامة، نظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.

ورحب رئيس مجلس النواب برئيس الحكومة، ولسرعة تلبيته الحضور للجلسة العامة، وأعلن جبالي القواعد والاشتراطات الخاصة بالجلسة العامة وأهمها أن لكل نائب من مقدمي طلبات الإحاطة 4 دقائق لعرض طلب الاحاطة وبعدها يتم قطع مكبر الصوت مباشرة.