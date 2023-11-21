عضو بالنواب يطوق رئيس الوزراء بالوشاح الفلسطيني

طوق النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب عن حزب التجمع ، الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء بالوشاح الفلسطيني، أثناء تواجده اليوم في جلسة مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والمخصصة لمناقشة 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

ويناقش مجلس النواب فى جلسته البرلمانية المنعقدة اليوم الثلاثاء، عدد"16"طلب إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.