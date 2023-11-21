عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحر الأحمر: ضخ كميات كبيرة من السكر في المعارض بسعر 27 جنيها

شاذلى عايش مدير مديرية
شاذلى عايش مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحر الأحمر ، عن إستمرار ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية في جميع منافذ البيع والمعارض المخصصة من قبل مجالس المدن في مدن المحافظة ، لسد احتياجات المواطنين في ربوع المحافظة .

ومن جانبه قال شاذلى عايش مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر ، يتم يومياً طبقاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، ضخ كميات كافية للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية ومعارض السلع الغذائية المنتشرة في مدن المحافظة لسد احتياجات المواطنين ، مع استمرار الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بأسعار المواد الغذائية .

أضاف "عايش" ، في تصريحات صحفية اليوم ، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السكر في جميع منافذ البيع والمعارض المخصصة لبيع المواد الغذائية ، بسعر 27 جنيها للكيلو ، مؤكداً جميع السلع الغذائية والأساسية متوافرة داخل المحافظة .

وناشد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، جميع أهالى محافظة البحر الأحمر ، الإبلاغ أو التوجه إلى أقرب إدارة تموينية في مدن المحافظة المختلفة عند وجود تلاعب في أسعار المنتجات الغذائية ، بجانب الحملات الرقابية التى تقودها الإدارات التموينية في مدن المحافظة .

البحر الأحمر التموين والتجارة الداخلية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر مدير مديرية التموين معارض السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر يصدق على تخصيص 10 فدادين في رأس غارب للاسكان المتميز

رئيس مدينة رأس غارب يتفقد أعمال تطوير مبنى العيادات الخارجية

رحلة سياح أوروبا من ذوي الإعاقة في أعماق البحر بشواطئ مرسى علم

دورات تدريبية مكثفة للفئات الطبية المتخصصة في الطوارئ والرعاية العاجلة بالبحر الأحمر

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في الغردقة لمدة 5 ساعات.. اليوم

عقد الاختبارات الأولية لعضوية "المقارئ" بمديرية أوقاف البحر الأحمر

التحقيق مع ألماني حاول تهريب أقراص مخدرة داخل حقائبه بمطار الغردقة

استمرار تسليم وحدات "بديل العشوائيات" في رأس غارب

ترشيحاتنا

اعتداء خطير.. رئيس النواب: على السلطات المصرية مواجهة أي محاولا ت لتهجير الفلسطينيين

رئيس النواب: نرفض بشكل قاطع إكراه الفلسطينيين على النزوح وتحديدا إلى سيناء

التقييم وجمع البيانات مستمر.. اكتشاف غاز جديد في البحر المتوسط شرق العامرية

مفاجأة غير سعيدة للمرفوض طلب تصالحه في مخالفات البناء بالقانون الجديد

مدرب المنتخب السابق: انضمام فتوح وصبحي للمنتخب أمر عادي جدا

يأمل أن يرد صديقه من تحت الأنقاض.. فيديو تهتز له القلوب في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يأمل أن يرد صديقه من تحت الأنقاض.. فيديو تهتز له القلوب في غزة

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فيديو

هذل زوجي لهذا السبب.. وهذا موقفي من تبني الأطفال| فيديو جراف

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ