تموين البحر الأحمر: ضخ كميات كبيرة من السكر في المعارض بسعر 27 جنيها

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحر الأحمر ، عن إستمرار ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية في جميع منافذ البيع والمعارض المخصصة من قبل مجالس المدن في مدن المحافظة ، لسد احتياجات المواطنين في ربوع المحافظة .

ومن جانبه قال شاذلى عايش مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر ، يتم يومياً طبقاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، ضخ كميات كافية للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية ومعارض السلع الغذائية المنتشرة في مدن المحافظة لسد احتياجات المواطنين ، مع استمرار الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بأسعار المواد الغذائية .

أضاف "عايش" ، في تصريحات صحفية اليوم ، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السكر في جميع منافذ البيع والمعارض المخصصة لبيع المواد الغذائية ، بسعر 27 جنيها للكيلو ، مؤكداً جميع السلع الغذائية والأساسية متوافرة داخل المحافظة .

وناشد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، جميع أهالى محافظة البحر الأحمر ، الإبلاغ أو التوجه إلى أقرب إدارة تموينية في مدن المحافظة المختلفة عند وجود تلاعب في أسعار المنتجات الغذائية ، بجانب الحملات الرقابية التى تقودها الإدارات التموينية في مدن المحافظة .