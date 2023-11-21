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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: تقديم شكوى للجنائية الدولية بشأن جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني

مؤتمر البرلمان العربي
مؤتمر البرلمان العربي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي يستعد لتقديم شكوى جنائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص، لافتا إلى أن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في الضفة الغربية يمحي النظرية التي تستند عليها إسرائيل وهى محاربة حماس.


وأضاف العسومي خلال المؤتمر الصحفي البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، للإعلان عن خطة التحرك الدولية لمواجهة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتوثيق جرائم الحرب التي ترتكب ضد الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، أن ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني هى حرب إبادة جماعية وحرب ضد الإنسانية وليست دفاع عن النفس، بل انها محاولة للقضاء على الشعب الفلسطيني وإنهاء وجودة، مؤكدا أن فلسطين عربية وستبقى عربية.


وأوضح أن تلك الحرب هى فلسفة جديدة في الحروب تستهدف المستشفيات والمدارس والمدنيين مدعومة من دول الغرب، وأنه بعد مرور 45 يوما من بدء العدوان لازالت أمريكا على موقفها الداعم لإسرائيل في جرائمها وانتهاكاتها، متسائلا: يا رئيس أمريكا كم العدد الذي تحتاجونه من القتلى ل قف القتال في غزة؟.


وأكد أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تم نسفه في تلك الحرب على الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن يعتد عليه في أي نزاع مستقبلي، مؤكدا أن غزة تتعرض لقطع للمياه ومنع للغذاء والطاقة والدواء، وأن ما يحدث هو عملية شحن للأجيال المقبلة بالكراهية تجاه الدول الداعمة لاسرائيل. 
 

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