مصر "في ضهر” فلسطين| أم الدنيا تقود العالم العربي.. ورئيس “النواب” يوجه تحذيرا للاحتلال

مع استمرار التصاعد الحاد في الأحداث الإقليمية والدولية، يبقى دور مصر ثابتاً ومتماسكاً تجاه القضية الفلسطينية. ويؤكد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب أن هذا الموقف يعكس التزاماً يومياً تقريباً، مشيراً إلى عضويته في الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي، ومؤكداً بقوة أن الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني يظل مستمراً وجسيماً. وسنقوم هنا في هذا التقرير بإجراء تحليل شامل لهذا الموقف من خلال التركيز على أهمية المبادرات والجهود التي تبذلها مصر لدعم القضية الفلسطينية في الساحة الدولية والإقليمية.

اتحاد البرلمان العربي يصدر ورقة عربية موحدة

في اجتماع حديث لاتحاد البرلمان العربي في بغداد، تم إصدار ورقة عربية موحدة تعبر عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداء عليه. هذا الإعلان يبرز الوحدة العربية في التصدي للظلم والاستمرار في دعم الفلسطينيين.

تأكيدات رئيس مجلس النواب على استمرار الدعم

في حديثه عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أكد رئيس المجلس النواب حنفي جبالي، أن هذا الموقف تلاه مباشرة جلسة مجلس النواب المصري. هنا، تجد تأكيدًا للدعم الرائع الذي تلقاه الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية والدولة بأسرها.

