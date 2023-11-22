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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هموت قريب| ماما نجوى ترفض الاعتزال رغم العمر والسرطان: "خضعت لـ 7 آلاف جراحة"

صدى البلد

تصدرت الإعلامية نجوى إبراهيم “الشهيرة بـ ماما نجوى” عناوين الأخبار مؤخراً برد فعلها القوي على منتقديها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا التقرير، سنسلط الضوء على رسالتها المؤثرة وقوتها في مواجهة تحديات الحياة، بالإضافة إلى نظرة على مشاركتها الأخيرة في الندوة التثقيفية لاحتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

رد فعل قوي

ورغم أن الإعلامية نجوى إبراهيم تعاني من مرض السرطان، إلا أنها أظهرت قوة لا تضاهى في مواجهة الانتقادات. 

وردت إبراهيم برسالة مؤثرة ومباشرة، حيث أشارت إلى تعرضها لعدة عمليات جراحية وتحديات صحية كبيرة.
 

نجوى ابراهيم وسائل التواصل الإجتماعي أكتوبر السرطان عمليات جراحية قصه

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