التقييم وجمع البيانات مستمر.. اكتشاف غاز جديد في البحر المتوسط شرق العامرية

أعلنت أحد شركات النفط الهولندية العاملة في مصر، اكتمال حفر أول بئر- ضمن مشروعها الاستكشافي لحفر ثلاثة آبار - “بئرغرب مينا”، الواقع في امتياز شمال شرق العامرية، بالبحر المتوسط بشكل آمن وناجح .

وأكد بيان للشركة أنه تم حفر البئر الذي يقع عنده مستوى 250 مترا تحت سطح البحر، وأظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة: "يعد هذا الاكتشاف خطوة هامة نحو الأمام بالنسبة للشركة لتعزيز تطلعاتنا نحو المزيد من التوسع والتأثير الإيجابي في السوق المحلي، كما يعزز التزامنا المستمر كشريك رئيسي في مجال الطاقة في مصر.

وأضاف: يعد الإتمام الناجح لحملتنا الاستكشافية الحالية جزءاً من استراتيجية النمو في مصر وستعمل الشركة مع الشركاء على الإسراع بتنمية الحقل بأفضل كفاءة باستخدام أعلى معايير السلامة ".

ولم تصدر وزارة البترول أي تعليق رسمي حول الأمر حتى الآن.