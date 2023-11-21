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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عماد الدين حسين: إسرائيل دمرت 58% من مباني غزة والمخطط تصفية الشعب الفلسطيني

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن إسرائيل دمرت 58% من المباني في غزة مما يؤثر على حياة الشعب الفلسطيني الذي نزح من الشمال ولجأ إلى المخيمات ومراكز الإيواء، والمخطط هو تصفية الشعب الفلسطيني وليس القضية فقط.

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عماد الدين حسين: أخبار مرشحي الرئاسة تراجعت منذ بدء أحداث غزة

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عماد الدين حسين: الدبلوماسية المصرية كانت حاسمة في دخول المساعدات لغزة

وأضاف عماد الدين حسين، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن مجلس النواب المصري يناقش اليوم إجراءات الحكومة لمواجهة المخططات السياسية لمحاولة إسرائيل تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

 

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد أي سلام مع الشعب الفلسطيني وأغلب وزرائها متطرفون ولا يعرفون سوى لغة القتل والدم.

 

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية لن تنتهي حتى لو تم القضاء على حماس أو الجهاد، مضيفا أن بعض الآراء من خارج الحكومة الإسرائيلية ترى ضرورة إنهاء الاحتلال وإقرار السلام مع الفلسطينيين لحل الأزمة.

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