عماد الدين حسين: إسرائيل دمرت 58% من مباني غزة والمخطط تصفية الشعب الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن إسرائيل دمرت 58% من المباني في غزة مما يؤثر على حياة الشعب الفلسطيني الذي نزح من الشمال ولجأ إلى المخيمات ومراكز الإيواء، والمخطط هو تصفية الشعب الفلسطيني وليس القضية فقط.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن مجلس النواب المصري يناقش اليوم إجراءات الحكومة لمواجهة المخططات السياسية لمحاولة إسرائيل تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد أي سلام مع الشعب الفلسطيني وأغلب وزرائها متطرفون ولا يعرفون سوى لغة القتل والدم.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية لن تنتهي حتى لو تم القضاء على حماس أو الجهاد، مضيفا أن بعض الآراء من خارج الحكومة الإسرائيلية ترى ضرورة إنهاء الاحتلال وإقرار السلام مع الفلسطينيين لحل الأزمة.