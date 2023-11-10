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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عماد الدين حسين: الدبلوماسية المصرية كانت حاسمة في دخول المساعدات لغزة

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الجانب الإسرائيلي لن يستجيب لأي شيء من المناشدات إذا لم يشعر أن هناك ثمنًا سيدفعه، والمناشدة فقط لن يتم الاستجابة لها، لأن الولايات المتحدة تدعمه بكل ما تلك، ودول الغرب خاصة بريطانيا، وألمانيا وفرنسا كذلك. 

عماد الدين حسين يتحدث عن غزة 

وأضاف "حسين"، خلال تصريحات عبر قناة تن"، أنه طالما لم يتم وقف إطلاق النار لا قيمة عن مواقف الدول الغربية، إذ أن المجزرة في غزة مستمرة في حق الأطفال والسيدات، وما يحدث هو توزيع أدوار ونفاق غربي فج، وسقوط فاضح وفادح لكل ما تحدثوا عنه، وحقوق الإنسان الحقيقية هي الحق في الحياة وهو لا يحدث في قطاع غزة. 

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن المساعدات في غزة غير كافية، ولكن إسرائيل كانت ترفض إدخال أي شيء، ووزير الدفاع الإسرائيلي كان متبجحا في اليوم الأول لا غذاء ولا مياه ولا وقود ولا أي شيء، ولكن بفضل الدبلوماسية المصرية والعربية تغير الأمر، إذ أن الدور المصري كان حاسما، ومصر رفضت إخراج الأجانب من غزة إلا بعد دخول الشاحنات الخاصة بالمساعدات، ونجحت مصر بإدخال المساعدات. 

واستكمل، أن عدد الشاحنات بدأت تزيد، والمجتمع الدولي والمؤتمر الذي حدث في العاصمة الإدارية كشفت واقع الرياء الغربي الفج المنحاز إلى إسرائيل، متمنيًا أن الجهد المبذول يجب أن يكتمل من القمة العربية، وتحقيق وقف إطلاق النار فورًا. 

عماد الدين حسين الجانب الإسرائيلي غزة وقف إطلاق النار المساعدات المجتمع الدولي

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