عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: ما يحدث في قطاع غزة جعلني أقف حزينا

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال  الإعلامي مصطفى بكري، إن التطورات التي تجري في المنطقة تحتاج إلى تفسير وتحليل دقيق، خاصة بعد زيارة أمير قطر لمصر صباح اليوم الجمعة ولقائه للرئيس السيسي بالقاهرة.

وأضاف بكرى، خلال برنامج “حقائق واسرار” ما يحدث في قطاع غزة، جعلني أقف حزينا أمام معجز العالم الجميع، خاصة بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة وقتل نحو 50 شهيدا، بالإضافة إلى محاصرة قوات الاحتلال للمستشفيات.

الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: حفيدة إسماعيل هنية استشهدت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشهيدة «رؤى همام إسماعيل هنية»، طبيبة كانت تعالج المصابين من القصف الإسرائيلي لكل المدنيين، رؤى طبية ومسالمة، ولكن غدر الاحتلال أنهى حياتها.

وأكمل: الرئيس الأمريكي رفض وقف إطلاق النار، إحنا لينا 35 يوم بنشوف مجازر إبادة حقيقة بحق المدنيين في غزة، هما مش 35 يوم بس، دا الشعب الفلسطيني يعاني من 70 عاما.

احتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الإعلامي مصطفى بكري القصف الإسرائيلي حفيدة إسماعيل هنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

ترشيحاتنا

ليلتك يا بنزيما.. الاتحاد يقسو على أبها برباعية في دوري روشن السعودي

مصطفى بكري: غزة ستنتصر حتى لو كان هناك فلسطيني واحد.. فيديو

بيان مهم من حركة حماس يخص الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

مصطفى بكري: ما تقوم به المقاومة الفلسطينية فخر لكل عربي

لفترة محدودة.. بيجو 508 موديل 2023 بخصم 70%

لازم تبيعوه | حارس الزمالك السابق يحرّض النادي ضد فتوح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حفل زفافها.. شاهد| ابنة شقيق ليلى علوي قبل وبعد المكياج

بالريش.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من دبي

بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

للحفاظ على صحة الرئة .. عليك باتباع هذه النصائح

فيديو

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

هل اعتزلت مشيرة إسماعيل الفن بعد الحجاب؟  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ