مصطفى بكري: ما يحدث في قطاع غزة جعلني أقف حزينا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التطورات التي تجري في المنطقة تحتاج إلى تفسير وتحليل دقيق، خاصة بعد زيارة أمير قطر لمصر صباح اليوم الجمعة ولقائه للرئيس السيسي بالقاهرة.

وأضاف بكرى، خلال برنامج “حقائق واسرار” ما يحدث في قطاع غزة، جعلني أقف حزينا أمام معجز العالم الجميع، خاصة بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة وقتل نحو 50 شهيدا، بالإضافة إلى محاصرة قوات الاحتلال للمستشفيات.

الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: حفيدة إسماعيل هنية استشهدت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشهيدة «رؤى همام إسماعيل هنية»، طبيبة كانت تعالج المصابين من القصف الإسرائيلي لكل المدنيين، رؤى طبية ومسالمة، ولكن غدر الاحتلال أنهى حياتها.

وأكمل: الرئيس الأمريكي رفض وقف إطلاق النار، إحنا لينا 35 يوم بنشوف مجازر إبادة حقيقة بحق المدنيين في غزة، هما مش 35 يوم بس، دا الشعب الفلسطيني يعاني من 70 عاما.