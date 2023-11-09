مصطفى بكري: مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي في القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مؤسسات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموى اطلقت قافلة مساعدات استجابة لنداء الرئيس السيسي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن صندوق تحيا مصر أطلق مساعدات لمساعدة أهالينا في غزة، بقوافل غذائية ودوائية لدعم الأشقاء في قطاع غزة.



منع وصول العلاج

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أكثر من مليون ونصف كمواطن نزحوا من منازلهم لمراكز الإيواء، إضافة إلى منع وصول العلاج والدواء للجرحى والمصابين، إضافة إلى استشهاد عدد من الصحفيين.