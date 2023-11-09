مصطفى بكري يرصد مأساة قطاع غزة بعد الانتهاكات الإسرائيلية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أكثر من 12 ألف شهيد، قد سقطوا في غزة، مشيرا إلى أن الإحتلال دمر 56 مسجدا بشكل كلي، و3 كنائس، وتدير أكثر من 200 مدرسة، والقصف متواصل بشكل مستمر على قطاع غزة

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك 40 سيارة إسعاف دمرت و 113 صحية أصابتها أضرار جسيمة.

العلاج والدواء للجرحى

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أكثر من مليون ونصف كمواطن نزحوا من منازلهم لمراكز الإيواء، إضافة إلى منع وصول العلاج والدواء للجرحى والمصابين، إضافة إلى استشهاد عدد من الصحفيين.